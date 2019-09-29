تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، سير العمل فى إنشاء الشارع السياحي والترفيهي والذي يجري تجهيزه للافتتاح قريبا، ويقع بين مكتبة مصر وحديقة المنتزه، ويخصص للمشاه فقط . وأكد محافظ بورسعيد أن الشارع السياحي الجديد الجاري العمل به يقام علي أحدث أسلوب حضاري وسياحي وسوف يكون مقصد لأبناء المحافظة وزوارها.

وأضاف المحافظ أن المحافظة مقبلة على طفرة سياحية بعد أن تغيرت خريطة السياحة بها وظهور المنتجعات والفنادق السياحية، والتى تديرها شركات عالمية متخصصة لتكون السياحة أحد محاور التنمية الأساسية بالمحافظة في السنوات القادمة، ويضم الشارع مجموعة من عربات المشروبات والوجبات السريعة ستخصص للشباب إلى جانب مجموعة المطاعم والكافيهات الموجودة حاليا بالشارع، كما سيتم تو فير مناطق العاب للأطفال وأخرى لاستراحة الكبار، ليكون الشارع ملتقي لجميع الأعمار من أبناء المدينة وزوارها .