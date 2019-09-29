قال أحمد مبارك عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن وعي الشعب المصري ظهر في الأزمة الأخيرة وتجلى بعمق وثقافة، مشيرا إلى أن الشعب المصري يتمتع بـ"جينات الحضارة"، التي يحملها الرجل المصري البسيط، وظهر هذا في الدعم الشعبي للرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج "صالة التحرير"، عبر شاشة "صدى البلد"، أن المواطن المصري رفض المؤامرات في ظل عالم مفتوح، بالرغم من أنه محاصر بالحقن والشحن والأكاذيب، حيث اختار تجنب الفوضى.

وتابع: "الشعب المصري حطم نظرية إنك ممكن تسوقه بالإعلام، لأن وعي الشعب المصري يقود تحركاته وليس الإعلام".

وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية كان أداؤها ناضجًا للغاية خلال الفترة الأخيرة، حيث استطاعت كشف "خيوط المؤامرة" التي كانت تدور حول مصر: "الأجهزة تعاملت مع الأحداث بشكل سريع للغاية، واستيعاب كبير، ويمكن أن نقول إننا تعلمنا من الأخطاء الماضية".