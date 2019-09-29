قال أحمد مبارك، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن المعارضة يجب أن تعبر عن الاحتياجات الأساسية للمصريين ولا تتاجر بها.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج "صالة التحرير"، عبر شاشة "صدى البلد"، أنه يجب الاهتمام بملفات التعليم والصحة والعدالة الاجتماعية، موضحًا: "بعض أطراف المعارضة تتاجر بهذه القضايا دون رؤية بديلة، يجب أن يكون لديها مراكز أبحاث تمدها بالمعلومات والدراسات لرصد مشكلات المصريين".

وتابع: "عاوزين معارضة تقدم مشاريع مش شعارات، ولازم تكون بتفرق بين الحكومة والوطن، تهاجم السياسات ولكن لما تحس بلحظات الاصطفاف الوطني تكون أول من يلبي هذا النداء، ويكون عندها قبول الرأي والرأي الآخر".