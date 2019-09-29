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أبوالغيط: مصر غير راضية عن تطورات سد النهضة

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أبوشقة: نسعى لتشكيل حكومة ظل في حزب الوفد

أبوشقة: نسعى لتشكيل حكومة ظل في حزب الوفد

وفاة صياد مصري في الكويت إثر تصادم مركبين في البحر

وفاة صياد مصري في الكويت إثر تصادم مركبين في البحر

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مجلس الأمن الروسي يصف الحوار مع واشنطن حول المنطقة القطبية بالمثمر

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