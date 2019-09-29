أكد الدكتور طارق الرفاعى مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، قرب الانتهاء من إنجاز تطبيق للشكاوى على الهاتف المحمول «فى خدمتك»، منوهاً بأن التطبيق الجديد ضمن تنفيذ تكليف رئيس الوزراء بتيسير وتنويع سبل تواصل المواطنين مع الحكومة، بما يحقق الارتقاء بمستوى الخدمات ويعزّز ثقة المواطنين ومستوى رضاهم عن الخدمات الحكومية المقدمة.

منظومة الشكاوى بمجلس الوزراء: وسيلة لتواصل الحكومة مع المواطن

جاء ذلك خلال اجتماع شارك فيه المهندس أسامة عسران، نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، واللواء محمود يحيى والدكتورة نشوى يحيى، مديرى متابعة الجهات الحكومية بالمنظومة، والدكتورة نجلاء حسن مدير وحدة دعم وتطوير المنظومة، بحضور ممثلين عن جميع الجهات التابعة لوزارة الكهرباء.

"الكهرباء": تعليمات مشددة بفحص الشكاوى والعمل على حلها فى أقرب وقت

وأشار «الرفاعى» إلى أن التطبيق الجديد يتيح تواصل المواطن مع الحكومة فى اتجاهين، حيث يمكن للمواطن تسجيل شكواه ومتابعتها وتسجيل تعليقاته عبر التطبيق، بالإضافة إلى إرسال الاستفسارات المختلفة، التى يتم مراجعتها وتوجيهها للجهات المختصة، ويُعد التطبيق وسيلة لتواصل الحكومة مع المواطن عن طريق إعلام المواطن بالإجراءات المتّخذة حيال الشكاوى المسجّلة على المنظومة، والرد على الاستفسارات وتوجيه الرسائل والتنويهات المتعلقة بالخدمات الحكومية المتنوعة المقدمة للمواطنين.

وأكد رعاية مجلس الوزراء للمنظومة ومتابعة جهود الوزارات والمحافظات وجميع الجهات الحكومية المرتبطة إلكترونياً بالمنظومة ومعدلات الإنجاز والاستجابة لشكاوى المواطنين بصفة مستمرة.

وشدد «الرفاعى» على أهمية متابعة مؤشرات الأداء ومعدلات الاستجابة للشكاوى بكل جهة من الجهات التابعة لوزارة الكهرباء والمرتبطة إلكترونياً بالمنظومة، بما يسهم فى الارتقاء بمستوى الخدمات وتعزيز مستوى رضا المواطنين عن تلك الخدمات.

وأشاد «الرفاعى» بدليل الخدمات الجماهيرية لقطاع الكهرباء، الذى يتضمن شرحاً مبسطاً لتعريف المواطن بجميع الخدمات التى يقدّمها القطاع وكيفية الحصول عليها.

وأكد المهندس أسامة عسران نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجدّدة حرص الوزارة الدائم على التواصل مع المواطنين وحل الشكاوى المقدمة منهم، موضحاً أنه أصدر تعليمات مشددة لممثلى الجهات التابعة للوزارة بضرورة فحص الشكاوى التى تستقبلها الوزارة والعمل على حلها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها فى أسرع وقت ممكن.

وأشار «عسران» إلى أهمية بذل المزيد من الجهود، نظراً لامتداد الخدمات التى يقدّمها قطاع الكهرباء واتساع حجم التعاملات اليومية مع المواطنين، وهو ما يستوجب الارتقاء بمستوى وجودة الخدمات المقدّمة للمواطنين وتيسير الحياة لهم.

وقال المهندس حسام عفيفى، رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، إنَّ هناك اهتماماً كبيراً لرفع مستوى الأداء وجودة الخدمة المقدّمة للمواطنين، وانتظام عملية التحصيل لإتاحة الإمكانية للشركات، للوفاء بالتزاماتها، بالإضافة إلى الاهتمام بصحة ودقة البيانات والقراءات وتكثيف الجهود فى التفتيش، لمواجهة سرقات التيار الكهربائى ومتابعة المتأخرات، وتفعيل اللوائح الخاصة بذلك.

وأكد أن مركز خدمة العملاء بالشركة لم يتلقَّ شكوى واحدة خلال الشهر الماضى من أخطاء فى الفواتير، موضحاً أنه تجرى مراجعة الفواتير بدقة عالية قبل وبعد طباعتها قبل عرضها على المشترك.

"التنمية المحلية": "صوتك مسموع" تتلقى 72 ألف رسالة.. وحل 96% من الشكاوى

فيما تلقت وزارة التنمية المحلية تقريراً حول جهود مبادرة «صوتك مسموع» منذ انطلاقها نهاية أكتوبر 2018 وحتى 25 سبتمبر الحالى، حيث تلقت المبادرة 72 ألفاً و732 رسالة، منها 18 ألفاً و687 شكوى، وتم حل 18 ألفاً و42 شكوى بنسبة 96.5%، وجارٍ العمل على حل باقى الشكاوى.

وأشار التقرير إلى أنه تم حصر طلبات وشكاوى المواطنين خلال الأسبوعين السابع والأربعين والثامن والأربعين فى الفترة من 12 وحتى 25 سبتمبر الحالى.

وقالت الوزارة فى بيان أمس، إن التقرير أشار إلى زيادة عدد الشكاوى الواردة للمبادرة، نتيجة سرعة الاستجابة الفورية لحل الشكاوى، مؤكدة أن تلك الزيادة فى أعداد الشكاوى تؤكد ثقة المواطنين فى المبادرة، نتيجة نجاحها فى حل المشكلات، باعتبارها إحدى قنوات التواصل الحكومية المهمة، التى أطلقتها الوزارة تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء لتلقى شكاوى المواطنين، فى إطار 5 محاور رئيسية، وهى مخالفات البناء والتعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والإشغالات والفساد والرشوة والمخلفات.

وأضافت الوزارة أن عدد الرسائل التى تلقتها المبادرة خلال الأسبوعين الـ47 و48 بلغ 4188 رسالة، مقارنة بـ1177 رسالة فى الأسبوع الـ46، حيث بلغ عدد الشكاوى خلال الأسبوعين 1082، وتم حل 81% وجارٍ حل 202 شكوى، مشيرة إلى أن عدد شكاوى القمامة بلغ 587 شكوى خلال الأسبوعين، وباقى الرسائل مقسّمة على الإشغالات، ومخالفات البناء، والتعديات على الأراضى الزراعية والفساد.

وأشارت الوزارة إلى أن خدمة «الواتس آب» تلقت خلال الأسبوعين 47 و48 عدد 3668 رسالة، مقارنة بوصول 947 رسالة فى الأسبوع الـ46، حيث بلغ عدد الشكاوى المستوفاة فى الأسبوعين 943 شكوى، وتم الرد على 773 شكوى منها، وجارٍ الرد على 171 شكوى، وبلغ عدد الشكاوى الخاصة بالقمامة 542 شكوى، وباقى العدد خاص بمخالفات البناء والتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والفساد والإشغالات.

وأشارت إلى أنه فى إطار التعاون القائم بين الوزارة والوكالة الألمانية للتعاون الدولى GIZ تم تدعيم فرق مبادرة «صوتك مسموع» بأجهزة «تابلت» جديدة لسرعة التواصل مع الوزارة وتحقيق الأهداف المرجوة، وسرعة حل مشكلات المواطنين، بما يساعد فى تحقيق رضا المواطنين.

ووجّهت الوزارة بضرورة بذل أقصى جهد لخدمة المواطن، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية للحكومة بتفعيل جميع آليات التواصل مع المواطنين بالمحافظات والاستماع إلى مشكلاتهم ومطالبهم وسرعة الرد عليها وحلها.

من ناحية أخرى، ناقش وزير التنمية المحلية مع محافظ بورسعيد جهود تنفيذ الخطة الاستثمارية التى تبلغ استثماراتها نحو 650 مليون جنيه، وتتضمّن تنفيذ مشروعات البنية الأساسية والرصف ومياه الشرب والصرف الصحى.