قال ياسر مصطفى رئيس اللجنة المنظمة لحفل أوبرا عايدة، إن إقامة الحفل في معبد حتشبسوت يعتبر مشروع تنموي من أجل إحياء الآمل لأهل صعيد وجنوب مصر، مشيرا إلى أن الحفل يعود للأقصر بعد توقف دام 22 عاما.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن تفاصيل احتفالية مرور 150 عاما على أوبرا "عايدة"، والتي من المقرر أن تقام في الأقصر في الفترة من 26 إلى 28 أكتوبر الجاري.

وتعود "أوبرا عايدة"، من جديد من داخل معبد الملكة حتشبسوت بالوادي الغربي من النيل بمحافظة الأقصر، اعتبارًا من يوم 26 أكتوبر المقبل، ولمدة يومين، بحضور أكثر من 4 آلاف مشاهد من مختلف دول العالم، ويأتي ذلك في إطار الاحتفال بمرور 150 عامًا على ميلاد "عايدة"، التي كتبها عالم الآثار الفرنسي "أوجيست مارييت" بعد اكتشافه مخطوطات فرعونية في صعيد مصر كل واحدة منها تضم 4 صفحات تشمل مناظر ولوحات راقصة وأغان موسيقية مقسمة على 5 فصول.

ويقدم الحفل باقة من الفنانيين العالميين، حيث يصل عدد الأوركسترا إلى 100 موسيقار أكاديمي ضمن الكورال الوطني الأوكراني "دومكا" أحد أفضل الفرق الموسيقية السيمفونية في أوروبا الشرقية وتقود الحفل المايسترو الأوكرانية أوكسانا لينيف، أول امرأة ترأس أوبرا جراز في النمسا، ويشارك أيضا 80 مطربا و6 مطربين رئيسيين و40 راقصا، وتضم المجاميع 120 شخصا، وتؤدي الكورية "ساي كيونغ ريم" دور "عايدة".