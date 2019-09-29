نشأت الديهي: الرئيس السيسي حجر عثرة أمام مخططات دولية بملف الغاز

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لا يحتضن الإخوان لكونهم رجال دين، بل من أجل استغلالهم في الحرب على حقول الغاز في منطقة الشرق الأوسط التي تعتبر من أغلى مناطق الغاز في العالم، وذلك خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، الذي يُعرض على شاشة "TeN".

وأضاف "الديهي"، أن أردوغان يستغل الإخوان لزعزعة استقرار مصر، والتخلص من الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي يمثل حجر عثرة أمام مخططات دولية في موضوع الغاز، موضحًا أنه لا توجد أي عداوة بين مصر وتركيا أو بين مصر وأثيوبيا، لأننا لسنا دعاة حرب.

وتابع: "أيدينا مفتوحة للأتراك والإثيوبيين، وعلى الشعب التركي التخلص من هذا المجرم الضال المضل"، موضحًا أن إعلاميي الإخوان الذين يعيشون في قصور بتركيا ويتقاضون بالدولار، يسعون لتحريض المصريين على التظاهر ضد بلادهم.