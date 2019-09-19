نشأت الديهي: "لولا ستر ربنا والجيش المصري لأصبحت مصر مثل سوريا"

قال الإعلامي نشأت الديهي، إنه "لولا ستر الله ورجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه لكنا أصبحنا مثل سوريا"، موضحا أن آفة الشعوب هي النسيان، مناشدًا الشعب المصري بأن يتذكروا ما كنا فيه وما نحن فيه الآن.

وأضاف الديهي، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، الذي يُعرض على شاشة "TeN"، اليوم، أن الهجوم على مصر من قطر وتركيا وجنيف وأسبانيا يتجمع حول بؤرة واحدة وهي الهجوم على مصر والدعوة للتظاهر ضد الجيش المصري، وهي المؤامرة التي يتحدث عنها بهي الدين حسن، ومحمد علي، ووائل غنيم، وأيمن نور، وغيرهم من الخونة.

وأوضح أن هناك ندوة في جنيف يشارك فيها بهي الدين حسن، وعصام حجي، لمناقشة حقوق الإنسان في مصر، وتنظيم تظاهرة ضد مصر، معقبًا: "إيه علاقة الجيش المصري يا بهي الدين حسن يا خاين يا عميل بحقوق الإنسان؟!، أيمن نور، الكائن الرخو أحادي الجنس الذي لا يعرف للرجولة موقف، والمواقف لا تعرض له رجولة، يدعو للتظاهر ضد الدولة المصرية".