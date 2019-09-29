قالت الفنانة مديحة حمدي، إنها لم تعتزل التمثيل بينما أرسل الله لها عددا من الإشارات التي دفعتها إلى طريق الأعمال الدينية: "كل ما يجي اسكريبت آلاقيه الليلة المحمدية اسكريبت يجي آلاقيه أسماء الله الحسني".

وأضافت خلال استضافتها ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، والذي تقدمه الإعلامية مفيدة شيحة ومنى عبدالغني، والمذاع على فضائية "CBC"، أنه وبعد إصرارها بارتداء الحجاب شدد عليها زوجها بعدم خلعها إياه مرة أخرى: "قالي مش هسمحلك تقلعيه لأن كدة هيكون إساءة ليا ولأولادك.. وخدي قرارك وأنتي واثقة"، موضحة أن هناك عددا من المخرجيين يروا وجود الحجاب "عقبة" أثناء تصوير بعض المشاهد في سياق الدراما مثل الجلوس مع الزوج في العمل الفني.