قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، إن مقالات الكاتب الكويتي أحمد الجار الله لا تفاجئه وخاصة المقالات المتعلقة بالدولة المصرية، وذلك خلال تعليقه على مقال للجار الله بعنوان "الشعب المصري اليقظ.. يدحر فلول الإخوان"، موضحًا أنه من أكثر كتاب العرب حبا لمصر وانحيازا لمصر وموقفه ثابت تماما منذ أيام السادات.

وأضاف حسين، خلال حواره في برنامج "رأي عام"، الذي يُعرض على شاشة "TeN"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، أنه للأسف بعض الأصوات في الكويت مناهضة للدولة المصرية وبعضهم في مجلس الأمة الكويتي ويتحدثون كثيرًا عن أشياء تجافي الحقيقية تمامًا، ويطلقون عدة اقتراحات لا معنى لها ولا يّصح أن تُطبق على أرض الواقع.

وأشار إلى أن مقالات أحمد الجار الله خير دليل على التمسك بالفكرة العروبية وتقدير دور مصر، وهذا موقف موجود لدى غالبية الشعب الكويتي وشيء مهم جدا أن يُكتب هذا البيان في هذا التوقيت، موضحًا أن الجار الله ينفرد كثيرًا بحوارات مع رؤساء الدول، موقفه مع مصر لا يتغير حتى في فترة تولي الإخوان حكم مصر.