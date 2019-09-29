عادت الحياة إلى البلاتوهات من جديد هذا الأسبوع بعد شبه توقف نتيجة مشاركة أغلب النجوم والنجمات في مهرجان الجونة السينمائي، الذي اختتم فعاليات دورته الثالثة الجمعة الماضي، واستأنف محمد إمام تصوير فيلمه "لص بغداد " بعد توقف بسبب حضور ياسمين رئيس فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".

وتدور أحداث الفيلم حول شخصية "يوسف الراوي"، وهو رجل يبحث عن كنز مفقود في مغامرة كوميدية، كما يتضمن الفيلم مشاهد أكشن، ويشارك في بطولته فتحي عبدالوهاب، أمينة خليل، محمد عبدالرحمن، صلاح عبدالله، أحمد رزق، تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى.

أما مسلسل "فالنتينو" للفنان الكبير عادل إمام، فيواصل المخرج رامي إمام تصويره، بعد أن خرج من سباق دراما رمضان الماضي نتيجة ضيق الوقت، ويجري التصوير حاليا في الفيلا الخاصة ببطل العمل في الشيخ زايد، حيث تجمع المشاهد بين عادل إمام وداليا البحيري.

وتدور أحداث المسلسل حول صاحب مدارس دولية يواجه مشكلات كبيرة تتعرض لها مدارسه، كما يعاني من حوله جراء قصص الحب العاطفية التي يعيشها، والمسلسل كتبه السيناريست أيمن بهجت قمر، ويشارك في البطولة دلال عبدالعزيز، وفاء صادق، طارق الأبياري، هدى المفتي، محمد كيلاني، رانيا محمود ياسين، إلهام عبدالبديع، سليمان عيد، بدرية طلبة.

ويواصل كذلك فريق عمل "قيد عائلي" الانتهاء من تصوير المشاهد الأخيرة له، بعد بدء عرضه على إحدى الفضائيات، ويشارك في بطولته بوسي، ميرفت أمين، عزت العلايلي، صلاح عبدالله، سيمون، هالة فاخر، نضال الشافعي، منة فضالي، دينا ‏فؤاد، سيناريو وحوار محمد رجاء وميشيل نبيل، إخراج تامر حمزة.

أما الفنانة علا غانم فتبدأ خلال الأيام المقبلة، تصوير مشاهدها في الجزء الثاني من فيلم "حريم كريم" للفنان مصطفى قمر بعد مرور 14 عاما من طرح الجزء الأول منه، وتتفاوض الشركة المنتجة للفيلم حاليا مع عدد من أبطال الجزء الأول للظهور كضيوف شرف ضمن أحداث الجزء الجديد، ومنهم الفنانة ياسمين عبدالعزيز وريهام عبدالغفور وبسمة والفنان طلعت زكريا، وفقا لما ذكرته "الشرق الأوسط".

الفيلم كان قد عرض 2005، وتدور الأحداث حول زوجين يتم الطلاق بينهما بسبب سوء تفاهم، ويسعى الزوج إلى إقناع مطلقته بالعودة إليه، ويستعين بزميلاته أيام الدراسة الجامعية، لكنهن يخذلنه في البداية، إلى أن تنجح المهمة في نهاية الأحداث.

وشارك في بطولته مصطفى قمر، ياسمين عبدالعزيز، داليا البحيري، علا غانم، ريهام عبدالغفور، بسمة، محمد شاهين، خالد سرحان، هناء الشوربجي، زيزي مصطفى، طلعت زكريا، من تأليف زينب عزيز، وإخراج على أدريس.

فيما يكثف المخرج طارق رفعت، من تصوير مسلسل "شبر مية" للفنان أحمد صلاح السعدني، تمهيدا لعرض العمل أكتوبر المقبل، حيث انتهى بالفعل من تصوير 25 حلقة، من إجمالي 50.

ويشارك في البطولة نجلاء بدر، نهى عابدين، مراد مكرم، ندا موسى، رشا بن معاوية، محمد على رزق، ثراء جبيل، وطاهرة، سيناريو وحوار ورشة كتابة جماعية، وتدور الأحداث حول رجل أعمال متعدد العلاقات النسائية، يمر بالعديد من الأزمات بسبب علاقاته، وفى الناحية الأخرى تظهر نجلاء بدر فى دور ناظرة مدرسة مطلقة من مراد مكرم ولديها منه بنتين، ويذهب طليقها للزواج من نهى عابدين، وسط تصاعد المفارقات والأحداث.