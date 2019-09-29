3 جرائم بشعة خلال أسبوع.. خبراء يفسرون أسباب زيادة العنف ضد الأطفال

حادثة مأساوية شهدها مركز القرنة بمحافظة الأقصر، بعدما تخلت أم عن مشاعرها، وقتلت طفلتها التي لم تتجاوز الـ40 يوما، بإغراقها في ترعة السواحل بمنطقة أرمنت في الأقصر، لنشوب مشكلات بينها وبين زوجها.

وبعدما تخلصت الأم من رضيعتها وادعت أن زوجها أرسل شخصين مجهولين لاختطاف الرضيعة وقتلها انتقاما منها بسبب خلافات زوجية بينهما، لكنها وقعت في شر أعمالها وتمكنت القوات من كشف غموض الواقعة، وضبط المتهمة.

لم تكن هذه حادثة العنف الأولى ضد الأطفال من أقارب الدرجة الأولي، حيث تعرض الطفلة "سما" البالغة من العمر 6 سنوات للتعذيب على يد جدتها، بعدما سافر والدها وتزوج والدتها، واكتشفت الأم وجود آثار تعذيب على جسد الطفلة تسبب فيها جدتها وعمتها.

وقبل حادثة سما بيوم، توفيت الطفلة "جنة" في محافظة الدقهلية، نتيجة لآثار التعذيب التي تعرضت لها، وشيعها أهالي القرية في جنازة مهيبة شارك فيها الآلاف، بعد تعذيب جدتها لها، كما تم إيداع شقيقتها "أماني" البالغة من العمر 6 سنوات في دار رعاية بعد تعذيبها منها بالكي بآلات حادة بعد تسخينها، خلع أظافر، حرق بالأعضاء التناسلية.

"سادية".. استشاري نفسي يحلل شخصية جدة الطفلتين جنة وأماني

الدكتور محمد هاني أستاذ الطب النفسي، قال إن المجتمع شهد في الفترة الأخيرة زيادة من حالات العنف ضد الأطفال وبالأخص من الأقارب من الدرجة الأولى، موضحا أن سبب هذا العنف عدة أسباب من بينها عدم امتلاك الأسر الأسس الأخلاقية ومبادئ التربية السليمة، كما أنهم يفتقدون لأدنى درجات الثبات الانفعالي.

وأضاف هاني لـ"الوطن"، أن بعض هذه الأسر أصبحت تستخدم الأطفال للتنفيس عن مشكلاتهم النفسية والضغوطات والمشكلات الاجتماعية التي يتعرضون لها، مشيرا إلى أنهم يجدون في الأطفال السبيل لهذا التنفيس عن كل هذه الضغوطات فيتسببون لهم في هذا الكم من الألم النفسي والبدني.

الدكتورة منال عبدالسلام أستاذة علم الاجتماع، قالت إن الفترة الأخيرة شهدت تعدد حوادث العنف ضد الأطفال من أقارب الدرجة للاطفال على عكس المعتاد، موضحا أنه خلال السنوات القليلة الماضية كان العنف ضد الأطفال يأتي من خارج الأسرة، إلا أن الآن أصبحنا نجد أن الأب أو الأم يقتل ابنه لأسباب غير معقولة.

وأضافت عبدالسلام لـ"الوطن"، أن العامل المشترك في هذه الجرائم هي البشاعة والعنف الزائد، وجميعها من أقارب الدرجة الأولى، موضحة أن هذه الجرائم تعبر عن الخلفية العدوانية والبيئة الاجتماعية غير السوية وغياب الثقافة والتعليم، كل ذلك ولَّد حالة من العنف الزائد المصاحب للجهل والذي يتسبب في كل هذه تنشئة جيل يعاني من مشكلات نفسية واجتماعية، ويخلق لديهم حالة من انعدام الثقة في المجتمع ويورث بداخلهم العنف.