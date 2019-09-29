تقدم النائب رضا البلتاجي عضو مجلس النواب، عن دائرة حلوان بطلب إحاطة لرئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، ووزراء الداخلية والتضامن والأوقاف، حول واقعة وفاة الطفلة جنة ضحية التعذيب بمحافظة الدقهلية.

وأكد عضو مجلس النواب، أن "الطفلة لم تستمع بالحياة غير في بطن أمها، ومنذ ولادتها وهي تعاني أشد المعاناة"، متسائلا: "ماذا فعلت هذه الطفلة لكي تعاني كل هذه المعاناة؟".

وشدد "البلتاجي"، على ضرورة توقيع أقصى العقوبة على مرتكبي هذه الجريمة، مطالبا بضرورة اتخاذ كل التدابير اللازمة لحماية الأطفال لمنع تكرار مثل هذه الأحداث.

وطالب البرلماني، بأهمية العمل على مواجهة هذه الأفعال من خلال التوعية الدينية والتثقيف الأسري، داعيا إلى تغليظ العقوبة بالقانون سواء العقوبات أو قانون الأحوال الشخصية الذي سيجرى مناقشته بالبرلمان.