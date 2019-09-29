محافظ الفيوم يفتتح فصول رياض الأطفال بمدرسة "الأمل للصم"

افتتح اللواء عصام سعد، محافظ الفيوم، اليوم، فصول رياض الأطفال والحديقة بمدرسة الأمل للصم وضعاف السمع بنات بالفيوم، بحضور مسؤولي مؤسسة "أمنية مصر" الخيرية.

وشهد المحافظ، ومرافقوه العرض الرياضي لطلبة المدرسة، وعدد من الفقرات الغنائية، ووزع الحقائب الدراسية على التلاميذ، ثم استمع من مسؤولي مؤسسة أمنية مصر شرحاً بشأن مراحل تنمية السمع وكيفية اكتشاف فقدان السمع عند المواليد، وسبل الوقاية من ضعف وفقدان السمع.

ووجه محافظ الفيوم، بضرورة إعداد حصر بالأشخاص الذين يعانون من ضعف وفقدان السمع بالمحافظة، للفحص وتقديم العلاج اللازم للحالات مع توفير التدريب المهني لهم، وذلك بالتعاون بين المحافظة ومؤسسة أمنية مصر.