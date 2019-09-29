قال أبو الفتوح حلمي، عم الطفلة الراحلة جنة ضحية تعذيب جدتها، إن الطفلة كانت تّعيش مع والدها بعد انفصال والدها عن والدتها حتى بلغت من العمر 4 سنوات، إذ حصلت جدة الطفلة جنة من والدتها، على حكم نهائي بحضانة الطفلة وشقيقتها، وقاموا باستلامها بالقوة الجبرية وذلك قبل عام من الآن، أي منذ 10 أشهر.

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وأضاف خلال مداخلة هاتفية في برنامج " 90 دقيقة"، مع الإعلامي محمد الباز، الذي يُعرض على شاشة "المحور"، أن والد الطفلتين كان يرفض الاستغناء عنهم، ولكن تم أخذ البنتين منه بالقوة الجبرية بناءًا على حكم المحكمة، كما أن الوالد يعمل بائع كما ولدى والدته قطعة أرض صغيرة يقوم بالعمل بها وينفق منها على بناته.

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وتابع: "شقيقي تفاجأ باتصال يبلغه بأن ابنته تعذبت بشكل شديد، وتوفيت نتيجة إهمال والدتها وجدتها في علاجها بعد هذا العذاب ما سّبب لها تسمم في الدماء"، مطالبًا بأن يحتضن شقيقة ابنته الثانية "أماني"، مضيفًا: "محتاجين بنتنا تعوض والدها عن أختها اللي ماتت، أهلها بيموتوا عليها".

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وأشار إلى أن الطفلة أماني شقيقة الراحلة ظلت في النيابة إلى أن أمرت النيابة بإحالتها إلى دار رعاية.