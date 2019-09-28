عرضت شاشة "Extra news"، تسريبا صوتيا بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وبين ابنه بلال أردوغان يفضح فساد العائلة، حيث بدأ التسريب بحديث أردوغان لابنه: "أنت في المنزل يا ابني؟"، ويرد عليه: "نعم".

وقال أردوغان خلال التسريب: "لقد فتشوا منازل أغا أوغلو ورضا ضراب، وابن ظافر وابن معمر ومنزلي"، فيما رد نجله: "قل مرة ثانية يا أبي"، فرد: "أقول ابن السيد معمر وابن ظافر وابن أردوغان وعلي أغا أوغلو ورضا ضراب و18 شخصا يجرون تفتيشا في منازلهم الآن في عملية فساد كبرى".

ووجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حديثه لنجله: "أرى الآن أن تُخرج كل ما بحوزتك، مفهوم؟"، فرد: "ما الذي يمكن أن يكون معي يا أبي، ليس لدي أموال خاصة بي، لكن أموالك هي التي في الخزينة"، فرد أردوغان: "هذا ما أقوله، سأرسل لك الآن أختك سمية، اتفقنا؟".

فرد الابن: "سترسل من يا أبي؟"، فجاء جواب أردوغان: "سأرسل له أختك، هي لديها هذه المعلومات، مفهوم؟ تحدث أيضًا إلى أخيك الكبير، تحدث إليه عما إذا كان لديه شيء أو لا وتحدث إلى عمك، اجعله يخرجها بنفس الشكل، وتحدث إلى زوجة عمك"، فرد الابن: "ماذا نفعل في الأموال يا أبي؟ أين نضعها؟"، وجاء جواب أردوغان خلال التسريب الصوتي على نجله: "ضعوها في أماكن محددة، وفي أماكن خاصة، قابلهم الآن وخد عمك أيضًا، أنا لا أعرف إذا كان زوج عمتك لديه أموال أم لا وافعل شيئا أيضًا مع أخيك الكبير، مفهوم؟"، ليرد نجله: "مفهوم يا أبي".

وقال نجل أردوغان، خلال التسريب: "هل ستقول لسمية إلى أين سننقل الأموال؟"، ورد الرئيس التركي: "نعم افعل أنت شيئا، فكر فيمن عندك فيما بينكم، مع زوج عمتك وما إلى ذلك لنر ماذا سنفعل، وسيكون هناك تواصل بيننا حتى الساعة العاشرة لأني سأذهب إلى قونية، تمام ؟"، ورد نجله: "تمام يا أبي".

وقال نجل أردوغان في تسريب جديد له مع والده الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: "لقد اجتمعنا الآن مع الأخ حسن وأخي الكبير وبيرات وعمي وبعد الاجتماع نفكر في بعض الأشياء، وجاءت فكرة لبيرات وقال لي إعطاء جزء من النقود لفاروق كاليونجو (رجل أعمال) ليتصرف فيها كما تصرف في الأموال الأخرى، هل تحدثتم في هذا الأمر من قبل؟"، ورد عليه الرئيس التركي: "نعم"، فتساءل نجله: "نفعل ذلك؟ أي أننا يمكننا التخلص من مبلغ خطير بهذا الشكل؟"، ورد أردوغان: "نعم ممكن"، فرد نجل أردوغان: "تمام جيد، والجزء الآخر هل يمكن أن نعطيه لمحمد جور "رجل أعمال" ونقول له خذ جزاء منه للمشروع المشترك الذي بدأناه ليبقى لديك وعندما تبدأ المشاريع يمكن أن تأخد منه وبهذا نقللها والمتبقي من النقود نضعه في أماكن أخرى"، فرد أردوغان: "اتفقنا .. افعلوا ذلك".

وتساءل الرئيس التركي: "هل وصلت سمية ؟"، فرد نجله: "وصلت سمية إلى المنزل وستأتي هنا الآن، ستأتي لنا وانتهى الأمر يا أبي.. سنحل هذا الأمر اليوم إن شاء الله، هل هناك شيء آخر"، فرد الرئيس التركي: "ما تفعلونه ضروري، من الضروري تصفيرها والتخلص منها بالكامل"، ورد عليه نجله: "نعم سنصفرها كاملة بإذن الله".