عقد المؤتمر الصحفي، الخاص بالإعلان عن استعدادات الاحتفال بمرور 150 عامًا على تأسيس أوبرا عايدة، بحضور العديد من السفراء والشخصيات العامة، على رأسهم الإعلامية لميس الحديدي، والإعلامي خيري رمضان.

وقال الإعلامي خيري رمضان، إن مصر قادرة على تقديم تاريخها بأشكال يلتفت إليها العالم، لافتًا إلى أنها قدمت أوبرا عايدة منذ 150 عامًا، وهو أمر عظيم للغاية.

وأضاف: "نحن قادرون على الحب، وطمس مصير الخائن، مصر دائمًا بحضارتها العظيمة على تقديم الجديد".

وشهد المؤتمر الكشف عن كواليس الحدث الفني الضخم، حيث سيحضر الاحتفال 4000 مشاهد من مختلف أنحاء العالم.

حضر عدد من نجوم الفن والإعلام، المؤتمر الصحفي الخاص باحتفالية مرور 150 عاما على "أوبرا عايدة"، والتي من المقرر أن تقام في الأقصر خلال الفترة من 26 إلى 28 أكتوبر المقبل، وجاء المؤتمر بحضور نهال عنبر ومحمود قابيل، إضافة إلى الإعلامي خيري رمضان.

وستشهد ميدنة الأقصر، احتفالية مرور 150 عامًا على تأسيس أوبرا عايدة، في الفترة من 26 إلى 28 أكتوبر المقبل.

تعود "أوبرا عايدة"، من جديد من داخل معبد الملكة حتشبسوت بالوادي الغربي من النيل بمحافظة الأقصر لمدة يومين، وسط أكثر من 4 آلاف مشاهد من مختلف دول العالم، ويأتي ذلك في إطار الاحتفال بمرور 150 عامًا على ميلاد "عايدة"، التي كتبها عالم الآثار الفرنسي "أوجيست مارييت" بعد اكتشافه مخطوطات فرعونية في صعيد مصر كل واحدة منها تضم 4 صفحات تشمل مناظر ولوحات راقصة وأغاني موسيقية مقسمة على 5 فصول.

وكشف ياسر مصطفى، منظم الحفل، في بيان، أن العرض سيقدم باقة من الفنانين العالميين، حيث يصل عدد الأوركسترا إلى 100 موسيقار أكاديمي ضمن الكورال الوطني الأوكراني "دومكا" أحد أفضل الفرق الموسيقية السيمفونية في أوروبا الشرقية، وتقود الحفل المايسترو الأوكرانية أوكسانا لينيف، أول إمرأة ترأس أوبرا جراز في النمسا، ويشارك أيضا 80 مطربا و6 مطربين رئيسيين و40 راقصا، وتضم المجاميع 120 شخصا، وتؤدي الكورية "ساي كيونج ريم" دور "عايدة".