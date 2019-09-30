أرسل الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، سيارة إسعاف لتنقل الطفلة أماني محمد سمير، 6 أعوام، ومعها والدها وجدتها إلى دار أهل مصر الطبية بمنطقة الجيزة للعلاج.

وقال أشرف عبد الوهاب، محامي أسرة الطفلتين جنة وأماني، لـ"الوطن"، إن مدير أمن الدقهلية اللواء فاضل عمار، أصدر تعليماته إلى مركز شرطة شربين لتسليم الطفلة إلى المستشفى لعلاجها على نفقة شيخ الأزهر.

يذكر أن الطفلة جنة توفيت السبت بعد اكتشاف آثار التعذيب عليها في مناطق حساسة من جسمها وبتر الساق اليسرى لها بعد إصابتها بغرغرينا وشيعها أهالي القرية في جنازة مهيبة شارك فيها الآلاف، فيما أمرت محكمة شربين بحبس جدة الطفلة 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامها بتعذيبها.