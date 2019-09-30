محامي الطفلة أماني: إيداعها بدور رعاية بعد علاجها على نفقة شيخ الأزهر

قال أسامة ياسين، محامي أسرة الطفلتين جنة وأماني، إن قرار إيداع الطفلة أماني بإحدى دور الرعاية لم يتم تنفيذه إلى الآن وسيتم نقلها إلى أحد المستشفيات في الجيزة للعلاج على نفقة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، كما سيتم إلحاقها بأحد المعاهد الأزهرية القرية من قريتها بساط كريم الدين للدراسة فيه على نفقته.

وأضاف ياسين، لـ"الوطن"، أن تدخل شيخ الأزهر جعل النيابة تؤجل القرار بنقلها لدار الرعاية الاجتماعية وذلك بعد أن حضر المسؤولون بمديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية اليوم للنيابة العامة لتنفيذ القرار واستلام الطفلة.

وأشار إلى أن النيابة الكلية بالمنصورة استمعت اليوم إلى أقوال أماني، وأقوال جدتها للأم، وحاليا متوجهين بها إلى مركز شرط شربين في انتظار الإجراء اللازم.