أعلنت فرق فرق الدفاع المدني والإطفاء في السليمانية بمحافظة جدة السعودية، اليوم الإثنين، السيطرة على حريق بمحطة قطار الحرمين.

وأشارت فرق الدفاع المدني والإنقاذ، إلى أن عملية التبريد في المنطقة التي أصابها الحريق مستمرة، وفقا للتلفزيون السعودي.

وأعلنت إمارة مكة، اندلاع حريق في سقف محطة قطار الحرمين في جدة، إصابة 5 حالات في الحريق، حسبما أفادت قناة "العربية".

وأظهر مقطع فيديو، بثته وسائل إعلام سعودية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قيام الطيران المدني السعودي، الأحد، بعمليات إنقاذ للمحتجزين في محطة قطار الحرمين بمدينة جدة، بعد نشوب حريق في سقفها، حيث حلقت مروحية في سماء المكان، وسط دخان كثيف يتصاعد نتيجة الحريق، وفقا لـ"سكاي نيوز".

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بالفيديو.. الطيران المدني يعمل على إنقاذ المحتجزين في محطة قطار الحرمين بجدة بعد نشوب حريق في سقف المحطة#حريق_محطة_القطار_جدة pic.twitter.com/1GpNZVcv8I — الأكثر مشاهدة (@TopSaudiNews2) September 29, 2019

وفور اندلاع الحريق، بالأمس، تصاعدت الأدخنة السوداء، لتغطي سماء السعودية، ما دفع المملكة إلى إيقاف رحلات القطار إلى أجل غير مسمى، حرصا على سلامة المسافرين.