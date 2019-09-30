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أبوالغيط: مصر غير راضية عن تطورات سد النهضة

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أمن وتعليم وبنية أساسية.. مواطنون بالسويس يشيدون بإنجازات الرئيس

أمن وتعليم وبنية أساسية.. مواطنون بالسويس يشيدون بإنجازات الرئيس

اليوم.. انطلاق أعمال الملتقى العربي الثالث لمكافحة الفساد في المنطقة

اليوم.. انطلاق أعمال الملتقى العربي الثالث لمكافحة الفساد في المنطقة

اليوم.. "المهن الزراعية" تناقش تأسيس اتحاد الزارعيين الأفارقة

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طقس الإثنين 30-9-2019 في مصر والدول العربية

طقس الإثنين 30-9-2019 في مصر والدول العربية

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