نظمت مديرية الصحة بأسيوط، احتفالية لتكريم المتميزين في عيادات تنظيم الأسرة ومنحها شعار التميز "الوسام" وذلك بقاعة مركز تدريب النيل بمعهد التمريض بأسيوط وذلك بحضور المهندس محمد عبد الجليل النجار سكرتير عام المحافظة، نيابة عن اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط، وعدد من ممثلي الهيئات والمنظمات وقيادات مديرية الصحة بأسيوط.

بدأ اللقاء بالسلام الجمهوري وعرض فيلم تسجيلي لجهود وانجازات قطاع تنظيم الأسرة بأسيوط وفقرة فنية لفريق تنظيم الأسرة ثم كلمات للدكتورة سمية عنتر مدير إدارة تنظيم الأسرة بأسيوط، والدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة بأسيوط، والمهندس محمد عبد الجليل النجار سكرتير عام المحافظة، والدكتورة سحر السنباطي رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة.

وأشادت الدكتورة سحر السنباطي مساعد وزير الصحة لقطاع السكان وتنظيم الأسرة بالجهود المبذولة بالمحافظة في قضايا تنظيم الأسرة بالمحافظة وهو ما ظهر في حصول 4 مراكز تنظيم أسرة بالمحافظة على شعار التميز "الوسام" نظراً لما يقدموه من خدمات متميزة لافتة إلى العمل على خفض معدلات الوفيات خلال فترة الحمل والولادة والقضاء نهائياً عن حالة اللامبالاة في استخدام وسائل الحمل والقضاء على العنف ضد المرأة كـ "ختان الإناث، والزواج المبكر".

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وفى ختام الاحتفال تم تكريم الفرق الطبية والعاملين في 4 عيادات تنظيم الأسرة المتميزة على مستوى المحافظة والحاصلة على شعار الجودة "الوسام" (عيادة تنظيم الأسرة بمستشفى النساء والولادة بمدينة أسيوط، وعيادة تنظيم الأسرة بالوحدة الصحية بالفيما بمركز الفتح، وعيادة تنظيم الأسرة بالواسطى في مركز الفتح، وعيادة تنظيم الأسرة بالمركز الطبي بأبنوب) وذلك نظرا لجودة الخدمة المقدمة للمواطنين وخاصة السيدات وتحفيز مقدم الخدمة بتلك العيادات فضلاً عن تبادل دروع وهدايا تذكارية بين وزارة الصحة والمحافظة ومديرية الصحة وتنظيم الأسرة والجهات الشريكة.