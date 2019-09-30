قال الدكتور أحمد عبدالعال رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ نسب الرطوبة كانت مرتفعة إلى حد ما أمس، واستمر الارتفاع حتى صباح اليوم باكرا، ما أدى لتكون شبورة كثيفة على بعض الطرق.

وأضاف عبدالعال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي حسين الدين حسين، ببرنامج "صباح الورد" على شاشة "تن"، أنّ الشبورة تبدأ في التلاشي مع الساعات الأولى للنهار.

وتابع رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنّ درجات الحرارة حول المعدل على كافة أنحاء الجمهورية، والجو لطيف على كافة الأنحاء، موضحا أنّ فصل الشتاء يبدأ رسميا في 21 ديسمبر.