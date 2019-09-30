قال الدكتور محمد زين الدين حافظ، وكيل وزارة الصحة بأسيوط، إنه جرى افتتاح وحدة فحص الثدي بمستشفى أسيوط العام "الشاملة"، وتجهيز حجرة أخذ العينات لأول مرة، وشاركت في مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن سرطان الثدي، وجرى فحص 150 حالة خلال أسبوعين فقط.

وأضاف حافظ، في بيان اليوم، أنه جرى مناظرة الحالات وتجهيزها أيام الأحد والإثنين والأربعاء، ويجري الفحص والعمل في وجود المشرف الجامعي بمستشفى أسيوط العام، أيام السبت والثلاثاء والخميس.

وأوضح أن الخطة الجاري تنفيذها حاليا من تطوير المستشفيات هدفها تطوير وتحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة لجميع المواطنين، لافتا أن هناك عددا من مشروعات تطوير وتجهيز المستشفيات تنفذها المديرية بعدد من المنشآت الصحية بمختلف مراكز أسيوط.

وقال إنه سيجري تفعيل نظام متابعة متكامل يشترك فيه كل من إدارة المستشفى ومديرية الشؤون الصحية والوزارة، للمتابعة الدورية والتقييم المستمر لمستوى الخدمات المقدمة، وتفعيل خطا ساخنا ولجان متابعة وتلقى الشكاوى والمقترحات على مدار الساعة ليلا ونهارا.