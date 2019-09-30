اصطدام 3 سيارات بعمود إنارة أمام ميناء الدخيلة بالإسكندرية دون إصابات

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"الصفتي": مواجهة التطرف ضرورة وطنية.. ولا بد من تضافر جميع المؤسسات

"الصفتي": مواجهة التطرف ضرورة وطنية.. ولا بد من تضافر جميع المؤسسات

في يومهم العالمي.. "الإحصاء": 6.7% نسبة المسنين في مصر 2019

في يومهم العالمي.. "الإحصاء": 6.7% نسبة المسنين في مصر 2019

لأول مرة.. عنابر صحية مكيفة لعلاج السجناء بمستشفيات أسيوط الجامعية

لأول مرة.. عنابر صحية مكيفة لعلاج السجناء بمستشفيات أسيوط الجامعية

تداول 63 ألف طن قمح و511 شاحنة بموانئ البحر الأحمر خلال 24 ساعة

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مفتي الجمهورية: غسيل الأموال بكل صوره محرم شرعا ومجرم قانونا

مفتي الجمهورية: غسيل الأموال بكل صوره محرم شرعا ومجرم قانونا

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راهبات وواعظات يطرقن أبواب النساء فى المنيا: احذرن الشائعات

راهبات وواعظات يطرقن أبواب النساء فى المنيا: احذرن الشائعات

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طالب وبائع في "حقوق عين شمس": "زملائي وأساتذتي بياكلوا من عندي"

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"عم فكري" يطعم طيور أسوان من 40 سنة: حفظوا مكاني لوحدهم

تراجع أسعار السلع 20% بعد هبوط الدولار.. أبرزها الزيت والسكر واللحوم

تراجع أسعار السلع 20% بعد هبوط الدولار.. أبرزها الزيت والسكر واللحوم

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