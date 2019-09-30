اصطدام 3 سيارات بعمود إنارة أمام ميناء الدخيلة بالإسكندرية دون إصابات

شهدت منطقة العجمي، غرب الإسكندرية، اليوم الاثنين، تعطيل الحركة المرورية بطريق إسكندرية مطروح أمام بوابة رقم 5 بميناء الدخيلة، بسبب حادث تصادم 3 سيارات بعمود إنارة ديكوري وسقوطه بالطريق العام، دون إصابات.

تلقي اللواء أشرف الجندي، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من اللواء شريف رؤوف، مدير أدارة البحث الجنائي، بورود من مأمور قسم شرطة الدخيلة، يفيد بإشارة واردة من غرفة عمليات المحافظة برقم 1018 بوجود حادث أمام ميناء الدخيلة.

انتقل مأمور وضباط قسم شرطة الدخيلة وبرفقتهم سيارات الاسعاف إلى محل البلاغ، وتبين بالفحص وقوع تصادم 3 سيارات تحمل لوحات معدنية "ف ص - 4483" سوزوكي، و"س ن د - 1967" لادا، والأخرى تحمل لوحات "س ق د ـ 3159" ماركة متسوبيشي.

وأسفر الحادث عن سقوط عمود إنارة ديكوري أعلى الجزيرة الوسطي بطريق إسكندرية مطروح أمام بوابة ميناء الدخيلة رقم 5، ولا يوجد إصابات.

أخطرت النيابة العامة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بقسم شرطة الدخيلة، وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.