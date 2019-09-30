اعتمد محمد نوار، رئيس الإذاعة المصرية، خطة شبكة "صوت العرب" للاحتفال بذكرى نصر أكتوبر المجيد، حيث تبدأ الشبكة الاحتفال مبكرًا بالمناسبة فتقدم اعتبارًا من اليوم الأول من شهر أكتوبر برنامجي "بتوقيعي" و"صورة" ومعهما برنامج "شهادة بطل" وتسجيلات وشهادات لبعض أبطال القوات المسلحة ومنهم المشير محمد عبد الغني الجمسي والمشير محمد عبد الحليم.

وقال مسؤولي الإذاعة، في بيانٍ لهم، إن الشبكة تُقدم مجموعة من البرامج والفترات في يوم الاحتفال ومنها: غنوا للنصر، وتعظيم سلام، صباح الخير يا عرب، أغاني وعجناني، أكتوبر ملحمة عربية، ومن وحي الانتصار وبالعربي، وسينما أكتوبر ووثائقيات.