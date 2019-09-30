تنفذ محافظة الجيزة خطة لاستقبال فصل الشتاء؛ للتعامل مع الأمطار المتوقع سقوطها من خلال حملات تطهير لمخرات السيول وبالوعات الأمطار على مستوى الأحياء والمراكز والمدن، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي والإدارة المركزية للموارد المائية والري للمحافظة.

وقال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إن المحافظة بدأت استعدادتها لاستقبال موسم الشتاء مع بداية فصل الصيف الحالي حيث جرى طرح أعمال تطهير لمخرات السيل الواقعة بنطاق المحافظة والبالغ عددها 7 مخرات، من خلال الإدارة العامة للري بتكلفة بلغت 1.2 مليون جنيه.

وأكد الانتهاء من الأعمال النهائية لتطهير مخرات السيول وهي الآن جاهزة لاستقبال أي أمطار غزيرة أو سيول، مشيرا إلى أنه سيجرى تنفيذ نموذج محاكاة وتجربة عملية لمواجهة مخاطر السيول في حالة حدوثها، بمشاركة كل الجهات لضمان عدم حدوث أي أضرار لأموال وممتلكات المواطنين وحفاظا على سلامتهم.

ووجه المحافظ بتجهيز سيارات شفط المياه لسرعة التدخل وإزالة مياه الأمطار من الشوارع إضافة إلى تجهيز مواتير الشفط لاستخدامها في المناطق التي تشهد كثافات مرورية عالية خصوصا بمطالع ومنازل الكباري والطرق الرئيسية، وكلف وكيل وزارة الري بتطهير رشاح أبو عوض بحي الهرم، وإجراء الصيانة الدورية اللازمة له لعدم الإضرار بالمنطقة السكنية المحيطة به.