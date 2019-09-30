خطر على صحة المواطنين.. ضبط أحذية وأدوات مدرسية مجهولة المصدر بالقاهرة

وجه اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، بضبط الأسواق وتفعيل الرقابة التجارية وضبط السلع مجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات القياسية لحماية المواطنين من أساليب التلاعب بالأسعار والغش التجاري، إضافة إلى تكليف مجموعات عمل للمرور على الأسواق والأنشطة التجارية بمناسبة بدء العام الدراسي.

وفي سياق متصل، شنت إدارة الرقابة التجارية بمديرية تموين القاهرة عدة حملات بمناطق الأزبكية والفجالة والسيدة زينب ومصر القديمة، أسفرت عن ضبط أحذية وشنط ومستلزمات مدرسية مجهولة المصدر، وتحرر 28 محضر سلع مجهولة المصدر ومحضر غش تجاري، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد أصحاب المحلات.

وأكد إبراهيم فوزي العسقلاني مدير مديرية التموين، أن الحملات تمكنت من ضبط 11370 حذاء كوتشي، و2842 حقيبة مدرسية، و1450 لانش بوكس، و145 آلة، و1550 رزمة ورق، و288 ألف قلم سبورة، و35400 كراسة، و62 ألف كشكول، إضافة إلى 4569 علبة قلم رصاص، و35 علبة قلم فلوماستر، و180 علبة صلصال، و47 ألف علبة قلم جاف مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية، وتمثل خطرا على صحة المواطنين.