تأجيل محاكمة الفنانة بوسي بتهمة التهرب الضريبي لـ28 أكتوبر

أجلت محكمة جنح التهرب الضريبي، المنعقدة بالتجمع الخامس، ظهر اليوم، محاكمة الفنانة بوسي بتهمة التهرب من سداد مليون و827 ألفًا و210 جنيهات لمصلحة الضرائب، لجلسة 28 أكتوبر المقبل لتقديم ما يفيد التصالح.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد جمال، وحضور المستشار ماجد يحيى، وسكرتارية وسام حنفي.

كانت المحكمة قضت يوم 7 مايو 2018 بحبس المطربة بوسى، سنتين وكفالة 50 ألف جنيه، وتغريمها ما يعادل الضريبة المستحقة.

وأسندت النيابة للفنانة ياسمين محمد شعبان، الشهيرة بـ"بوسي" تهمة التهرب وإخفاء إدارة عملها مع شركات "وكالة الشافعي، والمتحدة، ومؤسسة فتوح"، بالإضافة لعدد من الحفلات الغنائية، بإجمالي مبلغ مليون و827 ألفًا و210 جنيهات.