قال النائب علي بدر إن الشعب المصري أيقن حقيقة الجماعات الإرهابية، والإعلام المضلل، والفيديوهات المفبركة والشائعات التي يريدون منها نشر الفوضى في البلاد مرة أخرى، وظهر ذلك جليا في تظاهرة في حب مصر التي تؤكد أن المصريين لديهم نضج سياسي ووعي وحب وخوف على مصلحة بلدهم.

وأضاف بدر، في بيان اليوم، أن المصريين أيقنوا أيضا أن هذه الجماعات تستغل كل الأحداث لشن حملة هجوم على مؤسسات الدولة، مستغلين بعض الإجراءات الاقتصادية التي مما لا شك أن الشعب هو البطل الحقيقي، وأن هناك حزمة من إجراءات الحماية الاجتماعية في هذا الصدد، لكن الفترة السابقة أفشلت مخططات هؤلاء، وكل المؤامرات التي تدبر ضد الدولة المصرية بفضل وعي المصريين.

وأشار بدر، إلى أن تظاهرة في حب مصر التي شارك فيها المصريون دليل قاطع على لفظ الجماعات الإرهابية إلى الأبد، مشيرا إلى أن هناك تحسنا في كل القطاعات على أرض الواقع، وأن المصريين وجهوا رسالة للعالم أجمع وليس لدعاة التخريب والجماعات الإرهابية وأنصارها فقط تفيد بأن الشعب والجيش والشرطة وكل مؤسسات الدولة على قلب رجل واحد للدفاع عن مقدرات الوطن.