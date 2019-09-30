قررت نيابة الأقصر حبس المتهمة بقتل طفلتها الرضيعة وإلقائها في أحد الترع بغرب الأقصر، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وتعود بداية الواقعة بورود بلاغا لمركز شرطة القرنة أمن الأقصر من "ر.م.م.أ "26 عاما، ربة منزل ومقيمة بدائرة مركز أرمنت بتضررها من زوجها "ح.أ.ح" بإرساله شخصين مجهولين تمكنا من أخذ كريمتها "أسيل" حديثة الولادة، 40 يوما، في قرية المريس دائرة مركز القرنة.

وتشكل فريق بحث وتحرٍ لكشف ملابسات الواقعة، وبدأت القوات في فحص البلاغ، وتبين عدم صحة رواية المتهمة، وبمناقشة الشهود والاطلاع على الكاميرات القريبة من المكان تبين عدم وجود والدة الطفلة في المكان التي أشارت إليه، وبتطوير مناقشة المبلغة أقرت بقيامها بإلقاء نجلتها بترعة سواحل أرمنت دائرة المركز، للتخلص منها وإلصاق التهمة في زوجها؛ لوجود خلافات بينهما، وعثرت القوات على جثة الرضيعة وانتشالت من المياه بإرشادها، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق.