لقيت طفلة مصرعها، إثر سقوطها من نافذة الطابق الرابع بمنزلها بدائرة قسم الكوثر بسوهاج، فتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزي، وأخطرت النيابة العامة.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور قسم شرطة الكوثر يفيد بورود إشارة من مستشفى أخميم المركزي بوصول "بسملة.ع.خ"، 3 سنوات وتقيم بدائرة القسم "جثة هامدة"، إثر سقوط من علو.

انتقل إلى مكان الواقعة ضباط مباحث المركز، وبالفحص وسؤال والدتها "عصمت.ع.ح"، 40 عاما ربة منزل وتقيم بذات الناحية قررت بأنه أثناء لهو ابنتها بنافذة مسكنها بالطابق الرابع اختل توازنها وسقطت أرضا، ما نتج عنه وفاتها ونفت الشبهة الجنائية.

حُرر محضر بالواقعة، وورد تقرير مفتش الصحة يتضمن أن سبب الوفاة كسر بقاع الجمجمة والفقرات العنقية ولا توجد شبهة جنائية وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بالدفن.