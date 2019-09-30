خفير ينهي حياه نقاش بـ"شومة" في دار السلام: "خبطني بـ عربيته"

أنهي خفير حياة "نقاش" بضربه بـ"شومة" على مؤخرة رأسه بسبب مشادة كلامية تطورت للتشابك بالأيدي والضرب، ونُقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي أمرت بالتشريح لمعرفة سبب الوفاة، وصرحت بالدفن وجرى ضبط المتهم.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارًا من قسم شرطة دار السلام يفيد بوجود مشاجرة ومتوفى، وبالانتقال والفحص والمعاينة تبين العثور على جثة "ع.ج" (36 سنة - نقاش)، إثر إصابته بكدمة في مؤخرة الرأس.

وكشفت التحريات بأنه في أثناء سير "ح.م" (41 سنة - خفير) بسيارته، اصطدم بمنضدة كانت متواجدة بالطريق العام مما أدى إلى اصطدامها بالمجني عليه فحدث بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الثاني على الأول بالضرب باستخدام عصا خشبية " شومة" كانت بحوزته محدثًا إصابته التي أودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات، جرى ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وحرر المحضر اللازم بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة.