تمكن ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن السويس، من كشف غموض العثور على "مزارع " مقتولا داخل منزله بقرية شندورة بحي الجناين، وكشفت التحقيقات أن وراء جريمة القتل زوجة الضحية وابنته وأبنائه الاثنين الرجال بمساعدة جارهم، واعترف المتهمين تفصليا بارتكابهم الجريمة.

كان اللواء محمد جاد مدير أمن السويس، تلقى إخطارا من مأمور قسم شرطة الجناين بتلقيه بلاغ من سيدة وأبنائها بالعثور علي رب الأسرة " ص . ع " 62 عاما، مزارع، مقتولا داخل منزله بقرية شندورة بحي الجناين.

وقام اللواء عامر محمود مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن السويس، بتشكيل فريق بحث قام بمعاينة موقع الجريمة داخل منزل الأسرة، وتبين أن المتوفي مصاب بضربات في الرأس تسببت في وفاته. وكشفت تحريات العميد أيمن عبدالحميد رئيس مباحث السويس، أن هذا الزوج يعيش بمنزله مع زوجتة وابنته واثنين من أبنائة الرجال، وكانت توجد خلافات بين القتيل وزوجتة وأبنائه، رغم أنه كان رجل محبوب من جيرانه وسيرته طيبة وحريص علي الالتزام الاخلاقي في الحياة دائما.

وأفادت التحريات أن من ارتكب جريمة القتل هم زوجته وأبنائه بسبب اعتراضه المتكرر علي تصرفاتهم الغير مسؤولة ورغبته أن يعيشوا في استقامة، وكان يرفض دائما تصرفاتهم غير الأخلاقية، خاصة قيام أبنائه بتعاطي المخدرات باستمرار.وأكدت شهادة الشهود، أن أبناء القتيل وجارهم كانوا يتعاطون المخدرات باستمرار بالقرية، ومتورطين مع بعضهم البعض في علاقات مشبوهة، خاصة أن أحد أبناء القتيل متهم من قبل في جرائم سرقة وارتكاب جرائم عنف.

واعترفت السيدة المتهمة وأبنائها أنهم استعانوا بجارهم لارتكاب جريمة القتل، وتركوا المنزل مفتوحا لكي يدخل جارهم في غيابهم ويقوم بقتل الضحية خلال نومه بالمنزل باستخدام عصا " شومه "، حتي يبعدوا شبهات الجريمة عن أنفسهم، كما اتفقوا أن تتزوج ابنة القتيل من جارها بعد ارتكابه جريمة القتل. وتمكن ضباط إدارة البحث الجنائي من ضبط العصا المستخدمة في الجريمة، بعد أن قام منفذ الجريمة بالتخلص منها في منطقة نائية بحي الجناين.