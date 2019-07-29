استجاب المطرب تامر عاشور، لطلب أحد الشباب السكندري، بالصعود إليه على خشبة المسرح الروماني، في كوم الدكة بالإسكندرية، ومشاركته في تقديم إحدى أغنياته، خلال الحفل الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية ضمن المهرجان الصيفي.

وترك "عاشور"، الشاب، الذي عرَّفه للجمهور، بأن اسمه "عمار"، يغني معه، ليتفاعل الجمهور بالتصفيق الحاد، إشادة بصوته، ومازح تامر عاشور، الشاب "عمار" بعد غنائه، بسؤاله: "معاك واسطة".

وكانت عبارة "معاك واسطة" كنت أثارة أزمة واسعة للفنان محمود العسيلي، بعد توجيهها لواحد من جمهوره طلب التصوير معه على المسرح، قائلاً له: "حضرتك معاك واسطة".

وأشعل المطرب تامر عاشور، مساء اليوم، آخر حفل للمهرجان الصيفي على المسرح الروماني بكوم الدكة في الإسكندرية، والذي تنظمه دار الأوبرا المصرية وسط أجواء احتفالية، وبحضور كامل العدد.