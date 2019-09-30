اختتمت اليوم، فعاليات ورشة العمل التي أقيمت تحت عنوان "تعظيم دور قطاعات المعامل في رفع كفاءة محطات معالجة الصرف الصحي"، والتي نظمها المعمل المرجعي للصرف الصحي، تحت رعاية ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وصلاح بيومي نائب رئيس مجلس الإدارة.

وتناول المعمل المرجعي للصرف الصحي خلال فعاليات اليوم الثاني من ورشة العمل، منظومة الربط الشبكي الإلكتروني، مع قطاعات المعامل بالشركات التابعة، وكذلك المعامل المركزية والفرعية المنتشرة بالمحافظات، في إطار توجه الدولة المصرية للتحول الرقمي، وإنشاء قاعدة بيانات يتم تحديثها على مدار الساعة.

ويهدف المعمل المرجعي للصرف الصحي من خلال منظومة الربط الشبكي، إلى وضع صورة متكاملة لكفاءة محطات معالجة الصرف الصحي، ووضعها بشكل سليم وسريع أمام متخذي القرار، بما يمكن من اتخاذ القرارات المناسبة لرفع كفاءة محطات معالجة الصرف الصحي، بصورة أكثر دقة وفاعلية.

وقال محمد محمود إسماعيل مدير عام المعمل المرجعي للصرف الصحي، أن منظومة الربط الشبكي مع المعامل المركزية والفرعية المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية، تأتي بدعم كامل من قبل مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.