استقبل المتحف المصري الكبير 331 قطعة أثرية منها 42 قطعة خاصة بالملك توت عنخ أمون، كانت معروضة بالمتحف المصري بالتحرير، و27 قطعة من أخشاب مركب الملك خوفو الثانية الموجودة بمعمل الترميم الخاص بها والموجود بالقرب من موقع العمل بمنطقة آثار الهرم.

وأوضح الدكتور الطيب عباس مدير عام الشؤون الأثرية بالمتحف المصري الكبير، أن القطع الأثرية الخاصة بمجموعة الملك توت عنخ أمون تضم مجموعة من الصنادل المصنوعة من الحلفا والنسيج ونبات البردي وصومعة من الخشب، كانت تستخدم لحفظ الغلال والحبوب التي ما زالت محفوظة في حالة جيده من الحفظ بالإضافة إلى مجموعة من أواني الطعام وجعبة للسهام كان يستخدمها الملك توت عنخ أمون في رحلات الصيد وتمثال للإله سرابيس، الإله الرسمي للإسكندرية القديمة الذي انتشرت عبادته في العصر اليوناني الروماني، وتمثال آخر في وضع الوقوف ويقدم ناووس يحتوي على المعبود حربوقراط ويحتوي على الطفل وحورس.

وقال الدكتور عيسي زيدان مدير عام الشؤون التنفيذية للترميم ونقل الآثار بالمتحف المصري الكبير، إن القطع الخاصة بمركب خوفو الثانية هي قطع كبيرة الحجم تم نقلها ضمن مشروع المصري الياباني المشترك لاستخراج وترميم مركب خوفو الثانية وبذلك يصل عدد القطع الأثرية التي يجرى نقلها من المركب إلى مركز ترميم المركب بموقع العمل حتى الآن 892 قطع خشبية وقام فريق العمل بأعمال التوثيق ثلاثي الأبعاد والتسجيل لجميع القطع، وكذلك أعمال الترميم لها قبل عملية النقل.

وأضاف زيدان أن جميع العاملين بالمتحف الكبير من الأثريين والمرممين والأمن يسابقون الزمن والعمل بالليل والنهار في أعمال نقل الآثار، وكذلك أعمال الترميم قبل افتتاح المتحف المصري الكبير نهاية 2020، حيث نجح فريق العمل بالمتحف الكبير حتى الآن من في نقل 49.779 قطعة أثرية.