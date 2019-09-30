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"العامة للصرافة" عن تراجع سعر الدولار: مؤشر لتحسن الاقتصاد

"العامة للصرافة" عن تراجع سعر الدولار: مؤشر لتحسن الاقتصاد

ساويرس في المركز الثاني.. 1.8 مليار دولار مكاسب 4 رجال أعمال من الذهب

ساويرس في المركز الثاني.. 1.8 مليار دولار مكاسب 4 رجال أعمال من الذهب

"المنيا" تستقبل 9842 شكوي عبر المنظومة الإلكترونية وتستجيب لـ 97%

"المنيا" تستقبل 9842 شكوي عبر المنظومة الإلكترونية وتستجيب لـ 97%

قبل اشتعالها.. السيطرة على تسرب مواد بترولية من سيارة على "دولي كفر الشيخ"

قبل اشتعالها.. السيطرة على تسرب مواد بترولية من سيارة على "دولي كفر الشيخ"

بعد تراجع الدولار.. "الغرف التجارية": يجب متابعة تحديث التجار للأسعار

بعد تراجع الدولار.. "الغرف التجارية": يجب متابعة تحديث التجار للأسعار

بعد الحكم لصالحهم.. طلاب مدرسة لم ينجح أحد: كنا مكسورين ولكن ظهر الحق

بعد الحكم لصالحهم.. طلاب مدرسة لم ينجح أحد: كنا مكسورين ولكن ظهر الحق

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220 كتابا عن الحضارة الفرعونية تخطف أنظار الكينيين في معرض نيروبي

220 كتابا عن الحضارة الفرعونية تخطف أنظار الكينيين في معرض نيروبي

راهبات وواعظات يطرقن أبواب النساء فى المنيا: احذرن الشائعات

راهبات وواعظات يطرقن أبواب النساء فى المنيا: احذرن الشائعات

طالب وبائع في "حقوق عين شمس": "زملائي وأساتذتي بياكلوا من عندي"

طالب وبائع في "حقوق عين شمس": "زملائي وأساتذتي بياكلوا من عندي"

"عم فكري" يطعم طيور أسوان من 40 سنة: حفظوا مكاني لوحدهم

"عم فكري" يطعم طيور أسوان من 40 سنة: حفظوا مكاني لوحدهم

تراجع أسعار السلع 20% بعد هبوط الدولار.. أبرزها الزيت والسكر واللحوم

تراجع أسعار السلع 20% بعد هبوط الدولار.. أبرزها الزيت والسكر واللحوم

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