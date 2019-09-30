أصدر اللواء هشام السعيد، محافظ الغربية، اليوم، توجيهاته إلى وكيل وزارة التموين بالضرورة التحرك الفعلي لفحص كافة طلبات التظلم المقدمة بأسماء أسر وعائلات الغرباوي حيال حذف أسمائهم من قوائم وبيانات مستحقي صرف السلع التموينية على مستوى قرى ومراكز المحافظة.

وشدد محافظ الغربية في تعليمات إلى وكيل الوزارة ومسئولي الإدارات والوحدات التموينية على أهمية تطبيق كافة اللوائح الوزارية وتعليمات رئاسة مجلس الوزراء والقيادة السياسية حيال البدء في التواصل مع المواطنين وتطبيق مبدأ العدالة وتحقيق تكافؤ كافة الفرص بين الجميع الأولي باستحقاق الدعم التمويني.

في المقابل باشر وكيل وزارة التموين دوره من خلال عقد لقاءات موسعة مع مديري الإدارات التموينية، والتنبية على ضرورة استيفاء كافة المواطنين الأوراق المطلوبة، لإثبات صحة تظلمهم من حذفهم بقوائم بيانات التموين الرئيسية والمتصله بالسيستم الرئيسي للوزارة التموين بالقاهرة.

وأشار وكيل التموين إلى أنه بناء على التوجيهات الصادرة جاري فحص كافة الطلبات والتظلمات وفق اللوائح الوزارية، التي تنص على تحقيق مبدأ تكافؤ واستلام أوراق رسمية تدل على صحة المواليد المضافة حديثا، والنظر في شكاوى مستحقي صرف السلع التموينية على مستوى قرى ومراكز طنطا والمحلة وزفتي والسنطة وبسيون وقطور وسمنود وكفرالزيات.

وجدير بالذكر أن عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية قد أعلن عبر الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، النظر في شكاوى مستحقي السلع التموينية المدعمة حفاظا على حقوق كافة الفئات المجتمعية في المرحلة المقبلة.