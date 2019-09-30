طالب النائب محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، الحكومة والجهات المعنية بالدولة ومنها جهاز حماية المنافسة، بضرورة التحقيق في الشكاوى المتتالية عن وجود إحدى الشركات التي تحتكر إصدار شهادات الذبح الحلال والدواجن التي يجرى استيرادها من أمريكا الجنوبية.

وأكد عامر، في بيان اليوم، وجود لغط كبير في الشارع حول هذا الأمر، والذي ينافي آليات حماية السوق ومواجهة الاحتكار والدور الرئيسي الذي يقوم به جهاز حماية المنافسة، مضيفا: "يؤثر ذلك سلبا في زيادة أسعار السلع وضرر المستهلك".

وأشار إلى أنه سيقدم طلب إحاطة عاجل في البرلمان لمعرفة سبب احتكار هذه الشركة لمجال إصدار الشهادات ذات الصلة، وأثره على أسعار هذه السلع للمستهلك المصري.