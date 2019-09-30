وجه المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، تحية لفضيلة الإمام الأكبرالدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، على موقفه الإنساني رفيع المستوى بتكفله بحالة الطفلة "أماني" البالغة من العمر 6 سنوات، شقيقة الطفلة "جنة" التي توفيت نتيجة تعرضها للتعذيب على يد جدتها.

وقال عامر، في بيان أصدره اليوم، إن فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر ضرب أروع الأمثلة الإنسانية ليعطي المثل والقدوة للمجتمع بتكفله بعلاج الطفلة أماني طبيًا ونفسيًا وتعليمها وتحمل كل نفقاتها، معربا عن أسفه الشديد لهذه الواقعة الخطيرة التي هزت وجدان الرأي العام المصري.

وطالب عامر الحكومة والمجلس القومي للأمومة والطفولة ومنظمات المجتمع المدني باتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة؛ لمنع تكرار مثل هذه الوقائع الخطيرة وتوقيع أشد العقوبات على من يعذبون الأطفال لأي سبب من الأسباب.