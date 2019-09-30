طرحت سكرتارية المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، استبيانًا على الكهنة بإيبارشيات وكنائس الكرازة المرقسية وكذلك الخدام والخادمات، بشأن عملية اختيار الكاهن ومسؤولياته وعلاقاته بالأطراف الخدمية المختلفة وكذلك أساليب المساءلة والتقييم.

وأوضحت سكرتارية المجمع للرتب الخادمة بالكنيسة، في بيان اليوم، أنه حرصًا من المجمع المقدس على إشراك الكهنة والخدام والخادمات في مناقشة الموضوعات المطروحة على سيمنار المجمع المقدس لهذا العام، طبقا لتوجيهات البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، تجري سكرتارية المجمع المقدس تحت إشراف الأنبا دانيال، أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس، استطلاع الرأي حول دور الأسقف نحو الكهنة بداية من اختيارهم وإعدادهم لهذه الخدمة، وعلاقتهم بالأساقفة والمشاكل التي يقابلونها والمشاكل التي ربما يكونوا سببًا فيها، وأساليب المساءلة والتقييم من خلال عدد من المحاور.

وطالبت سكرتارية المجمع أن يشمل الاستبيان المرسل إلى الكهنة بإيبارشيات وكنائس الكرازة المرقسية وكذلك الخدام والخادمات الاهتمام، والتفضل بالإجابة على كافة التساؤلات المطروحة، مشفوعة بآرائ واقتراحات من واقع "خدمة القيمة".