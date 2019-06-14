أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أن المجمع المقدس برئاسة البابا تواضروس الثاني، قررت الاعتراف بثلاث أديرة جديدة، وتشكيل مجلس للتعليم الكنسي.

وقال القس بولس حليم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في بيان له، اليوم، إن قرارات وتوصيات جلسة المجمع المقدس في دورة يونيو 2019، التي اختتمت أعمالها، الخميس، بدير الأنبا بيشوي في وادي النطرون، بحضور 113 عضوا من أصل 128 عضوا بالمجمع، خلصت إلى عدة قرارات وتوصيات وهي:

أولا: الاعتراف بالأديرة الآتية:

أديرة الرهبان:

1- دير القديس هرمينا السائح بأسيوط.

2- دير السيدة العذراء والقديس ماريوحنا الحبيب بطريق الإسماعيلية.

أديرة الراهبات:

1- دير السيدة العذراء وماريوحنا الحبيب بأوهايو بالولايات المتحدة الأمريكية.

ثانيا: توصيات لجنة شؤون الإيبارشيات الرئيسية:

1- تأجيل تجليس الأساقفة الجدد فترة من شهر إلى ثلاثة أشهر حتى يتفرغ الأب الأسقف للدراسة وتبادل الخبرات.

2- إنشاء صندوق لرعاية الإيبارشيات ذات الاحتياج بحيث تشارك فيه كل الإيبارشيات بشكل اختياري عملا بالمبدأ الإنجيلي: "وكان عندهم كل شيء مشتركًا" (أع 44:2) .

3- وضع منهج تأهيلي للمكرسين والمكرسات وتوجيههم إلى مجالات خدمية (التكريس العامل) وتشجيعهم على الدراسات التكميلية، والدراسات العليا في مجالات خدمتهم.

توصيات لجنة الأسرة الرئيسية:

1- ضم منهج معهد كبار السن إلى معهد الرعاية.

2- وجود دار لكبار السن في جميع الإيبارشيات وعمل اجتماع أسبوعي لهم بجميع الكنائس.

3- دراسة إضافة "تعهد العروسين" إلى صلاة الإكليل.

4- إنشاء لجنة فرعية تختص برعاية المرأة بكل متطلباتها.

توصيات لجنة الرعاية والخدمة الرئيسية:

1- تفعيل قاعدة البيانات للتكامل بين لجان البر بالإيبارشيات معا ومع اللجنة المركزية بالبطريركية.

2- إضافة مواد الصحة النفسية ومكافحة الإدمان لمناهج الكليات اللاهوتية والمعاهد الدينية.

3- تطبيق برنامج الكشف المبكر عن الإعاقة.

توصيات لجنة الإيمان والتعليم الرئيسية:

1- تشكيل لجنة لوضع دستور إيمان الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

2- تشكيل لجنة فرعية جديدة للمراجعة الإيمانية تكون مسؤولة عن مراجعة أي تعليم خاطئ ينشر سواء على الميديا أو على المنابر وسيكون مقررها الأنبا هدرا.

توصيات لجنة العلاقات والحوارات المسكونية:

1- عمل خريطة مسكونية لكل العلاقات والحوارات مع الكنائس الأخرى، مع عمل سجل إلكترونى مبوب لتوثيق نتائج الحوارات.

توصيات لجنة العلاقات العامة الرئيسية:

2- تسليط الضوء على الدور الوطني لآباء الكنيسة والإكليروس والعلمانيين وتأثيرهم في المجتمع من خلال مناهج التربية الكنسية والمنابر والميديا.

توصيات لجنة الطقوس الرئيسية:

1- يقال لحن "أللي القربان" طوال السنة.

2- لايقال لحن "أونيم ناي" ولا "يأكل الصفوف" بدءًا من عيد الصعود.

توصيات لجنة الإعلام والمعلومات:

1- الاهتمام بأبناء الكنيسة من المتفوقين والموهوبين فى جميع المجالات.

2- العمل على إنشاء بنك المعرفة الكنسية للكنيسة القبطية الأرثوذكسية يتضمن كل العلوم الكنسية بجميع فروعها.

3- تسجيل سير بطاركة ومطارنة وأساقفة وكهنة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية خلال القرنين العشرين والحادي والعشرين.

توصيات لجنة شئون الرهبنة والأديرة الرئيسية:

1- إصدار كتاب وثائقي للأديرة القبطية الأرثوذكسية داخل مصر وخارجها.

توصيات لجنة شئون بلاد المهجر الرئيسية:

1- في حالة الاحتياج إلى استثناءات لقوانين الكنيسة والتقليد المقدس نتيجة احتياجات رعوية بكنائس بلاد المهجر يجب على الكاهن الرجوع إلى أسقف إيبارشيته ويمكن للأسقف الرجوع إلى قداسة البابا.

توصيات اللجنة الدائمة:

١- تشكيل مجلس التعليم الكنسي بواسطة البابا كخطوة أولى لتفعيل لائحة الأكاديمية اللاهوتية.