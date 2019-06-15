من مصر لأمريكا.. المجمع المقدس يعترف بـ3 أديرة أحدهم "أثري"

أعلن المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة البابا تواضروس الثاني، الاعتراف بثلاث أديرة جديدة، حيث أعلن القس بولس حليم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، قرارات وتوصيات جلسة المجمع المقدس في دورة يونيو 2019، التي اختتمت أعمالها، أمس بدير الأنبا بيشوي في وادي النطرون، بحضور 113 عضوا من أصل 128 عضوا بالمجمع.

والمجمع المقدس اعترف بثلاث أديرة "عامرة" هم: "دير القديس هرمينا السائح بأسيوط" للرهبان، و"دير السيدة العذراء والقديس مار يوحنا الحبيب على طريق الإسماعيلية" للرهبان، و"دير السيدة العذراء ومار يوحنا الحبيب بأوهايو بالولايات المتحدة الأمريكية" للراهبات.

دير القديس هرمينا السائح بأسيوط

يعد دير الأنبا هرمينا السائح بجبل قاو بمركز البداري التابع لإيبارشية أسيوط، الدير الوحيد على مستوى العالم باسم الأنبا هرمينا السائح، ويتميز بطابع خاص سواء من الناحية المعمارية أو من الناحية الروحية، وبه كنيسة أثرية تتكون من الداخل من صحن كبير تعلوه القباب وهي مكونة من قسمين، الأول فيه 5 مذابح بأسماء "رئيس الملائكة الجليل ميخائيل – القديسة العذراء مريم – الشهيد العظيم مار جرجس – الأنبا تكلا هيمانوت الحبشي – الأنبا هرمينا السائح"، أما القسم الثاني، به كنيسة صغيرة بها مذبح واحد باسم الأنبا أنطونيوس.

يوجد في الدير الذي يقع على مسافة 2 كيلو متر شمال عزبة الاقباط التي تبعد 15 كيلو متر جنوب البداري وقرب قرية العثمانية، في منطقة منعزلة في الصحراء، رفات القديس الأنبا هرمينا السائح.

دير السيدة العذراء والقديس مار يوحنا الحبيب على طريق الإسماعيلية

يقع الدير على طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي، على مساحة 80 فدانا ويشمل الدير عدة مبان تتمثل في "سور خارجي يحيط بالدير ويبلغ ارتفاعه نحو 4 أمتار من البلوك الأبيض، وسور داخلي يحيط بمنطقة القلالي والكنيسة ويبلغ ارتفاعه 3 أمتار من البلوك الأبيض والطلاء الرملي القديم.

وداخل الدير تقع الكاتدرائية الكبيرة، وهي عبارة عن مبنى كبير على شكل صليب مساحته تبلغ 1000 مترمربع، مكون من دورين، وبه خمس قباب منهم 4 قباب على ارتفاع 12 مترا والقبة الوسطى على ارتفاع 18 مترا وخلفها تبنى 12 دورة ميته ومكتبين للاستقبال، بجانب كنيسة الرهبان "طابق واحد" ولها مذبحين أحدهما على اسم السيدة العذراء والآخر على اسم القديس مار يوحنا الحبيب، وتقع الكنيسة على مساحة 400 متر مربع تقريبا ولها اثنى عشر قبة كبيرة.

أيضا يوجد في الدير استراحة عبارة عن فيلا كبيرة من طابق واحد مبنية من الطوب الفرعوني وتقع على مساحة 150 مترا تقريبا مجهزة لاستقبال البطريرك وضيوفه ومضيفتين للزوار: أحدهما مبنى كبير يتسع للرحلات وله مطبخ واسع والأخرى مفتوحة ولها 10 قباب مبنية بالطوب الأحمر والأسمنت الأبيض على الطراز الأثري القديم، ومضيفة الآباء الكهنة وأسرهم، بجانب مكتب الاستعلامات وصيدلية الدير ومضيفة للعمال وسكن العمال ومبنى الخلوة.

دير السيدة العذراء ومار يوحنا الحبيب بأوهايو بالولايات المتحدة الأمريكية

يقع دير السيدة العذراء ومار يوحنا الحبيب للراهبات في بوارين بولاية أوهايو، على مساحة 10 أفدنة، وكان تحت الإنشاء حتى العام الماضي حيث تفقده البابا توضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية في سبتمبر 2018، خلال زيارته الرعوية للولايات المتحدة الأمريكية وتم الانتهاء منه في ديسمبر 2012.