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علم الدين: الجزيرة فقدت صوابها وكشفت وجهها القبيح في أحداث الجمعة

علم الدين: الجزيرة فقدت صوابها وكشفت وجهها القبيح في أحداث الجمعة

مندوب الكويت بالأمم المتحدة: اللجنة الدستورية مهمة لإنهاء أزمة سوريا

مندوب الكويت بالأمم المتحدة: اللجنة الدستورية مهمة لإنهاء أزمة سوريا

وزارة الرياضة تعلن شروط وضوابط الطرح الاستثماري بمراكز الشباب

وزارة الرياضة تعلن شروط وضوابط الطرح الاستثماري بمراكز الشباب

نائب محافظ القاهرة: إخلاء فندق كإجراء احترازي في موقع هبوط الألفي

نائب محافظ القاهرة: إخلاء فندق كإجراء احترازي في موقع هبوط الألفي

صور.. محافظ الغربية يوجه بصيانة كشافات الإنارة بميدان الشون بالمحلة

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تراجع أسعار السلع 20% بعد هبوط الدولار.. أبرزها الزيت والسكر واللحوم

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