علق الدكتور حسن الصبيحي، أستاذ الإعلام بجامعة أبو ظبي، على الأدوات غير المشروعة من ضغط وإرهاب التي تمارسها قطر من خلال قنواتها التليفزيونية وخاصة "الجزيرة"، موضحًا أن مشاهدي هذه القناة يتمثلون في فئة محدودة من المنظمات والمؤسسات الإرهابية.

وأضاف الصبيحي، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن قناة "الجزيرة" القطرية وقعت في العديد من الورطات وذلك عن طريق نشر العديد من الأكاذيب والشائعات والأخبار الملفقة واختراع الحقائق، وهو ما تسبب في تشكل وعي لدى المشاهد العربي، حيث أصبح أثرها محدودًا عليه.

واستكمل الصبيحي، قائًلا: "لا يمكن أبدًا أن نترك قناة الجزيرة تسحبنا وتجرنا وراها"، مشيرًا إلى أن الوسيلة القوية الوحيدة للعمل على إفشال مخططات قناة الجزيرة في التأثير على الرأي العام، هي العمل المهني على توصيل الحقائق للمشاهد العربي.

وتابع أستاذ الإعلام بجامعة أبو ظبي، أن قطر الآن دخلت في مرحلة انعدام الوزن، قائلًا: "قطر من غير إيران وتركيا لا تساوي شيئا"، حيث تبذل الدولة كل تملكه من أموال وطاقة وذلك من أجل الحفاظ على صورتها كونها لاعب أساسي في منطقة الخليج العربي والإطار الدولي.