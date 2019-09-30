أعلن اللواء مجدي الغرابلي، محافظ مطروح، توصيل المرافق والخدمات لـ 48 وحدة سكنية للعاملين في سيوة، موجها بالمتابعة الميدانية المستمرة لرؤساء المدن لجميع المشروعات في جميع المجالات ومتابعة استكمال البنية التحتية وتوصيل المرافق لها.

من جانبه تفقد اللواء وفائي عبدالفتاح الحصيوي، رئيس مركز ومدينة سيوة، أعمال توصيل المرافق "مياه وكهرباء" لعمارات السكن الإداري بمنطقة "بريزي" بمركز ومدينة سيوة، والوقوف على مدى جاهزيتها بعد الانتهاء من توصيل المرافق لها وعددها 4 عمارات بإجمالى 48 شقة، والمنفذة من قبل مديرية الإسكان والمرافق بمطروح تحت إشراف المهندس أحمد علي، وكيل وزارة الإسكان بمطروح، في ظل اهتمام الدولة بالعاملين بالجهاز الإداري بمختلف القطاعات، وتحقيق الاستقرار لهم خاصة في المناطق البعيدة.