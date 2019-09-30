قال الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، إن النقابة نظمت اليوم، حفلا لأداء القسم المهني وتسليم بطاقات العضوية للإعلاميين الجدد بمقر الإذاعة والتليفزيون بمحافظة مرسي مطروح، بحضور محجوب سعدة سكرتير عام النقابة، وخالد فتوح عضو مجلس الإدارة وأمين الصندوق، وعبد الحميد محمد عامر جبريل رئيس الإذاعة بالمحافظة، ومحمود هيكل، مدير مركز النظم والمعلومات وياسر فتحي المسئول المالي وحسام ناجي العلاقات العامة.

وأوضح نقيب الإعلامين في بيان، أن محجوب سعدة سكرتير عام النقابة أدار حواراً مفتوحاً للرد على استفسارات الأعضاء وإطلاعهم على ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية والخطة المستقبلية لتقديم خدمات للأعضاء.

وأكد سكرتير عام النقابة أن لجنة القيد مستمرة في عقد الاجتماعات وتلقي الاستمارات وسداد الرسوم من المتقدمين، لافتًا إلى أن اللجنة تتحرى الدقة بشكل جيد لتطبيق شروط القيد التي لا استثناء لأي أحد فيها أيا كانت هويته.

وشدد سكرتير عام النقابة علي تحري الدقة والحيادية فى نقل المعلومة وعدم أخذ أي بيانات أو معلومات إلا من مصادرها الرسمية.