قال محمد القبيبان، المحلل السياسي السعودي، إن العائلة المالكة في قطر تواصل مسلسل فسادها يوما بعد يوم بسبب سعي العائلة لشق الصف الإسلامي والعربي وهدم المنطقة.

وأضاف "القبيبان" خلال مداخلة هاتفية له على فضائية "إكسترا نيوز"، أن ما تقوم به العائلة المالكة في قطر سيؤدي لحروب وصراعات مذهبية بين العرب بعضهم البعض، موضحا أن جماعة الإخوان الإرهابية تعمل تحت غطاء شرعي بسبب احتضان قطر لها: "قطر تريد أن تعطي لنفسها مكانه أكبر من حجمها ومكانتها التي هي عليها الآن".

وأكد المحلل السياسي السعودي، أنه يجب على المجتمع العربي التكاتف بسبب وجود انفصال واضح في المجتمع العربي حاليا، مشيرا إلى أن إيران وجماعة الإخوان المسلمين قد اتفقتا على وجود مرجع لهم من أجل تدمير الأمة الإسلامية: "يجب أن نواجه هذا بالعمل المؤسساتي والحكومي".