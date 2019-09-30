قال الدكتور علي الإدريسي، أستاذ الاقتصاد ونائب المدير التنفيذي لمركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجة، إن الأداء الحكومي للعام المالي 2018-2019 تم تصنيفه بـ"جيد" بسبب وجود عدد كبير من التحديات الداخلية والخارجية التي من شأنها التأثير على الاقتصاد المصري.

وأضاف خلال استضافته ببرنامج "اليوم" والذي تقدمه الإعلامية سارة حازم والمذاع على فضائية "DMC"، أن هناك تراجع في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة عالميا لأكثر من 24% وتباطؤ معدلات النمو الاقتصادي العالمي، موضحا أن الحكومة المصرية نجحت في تجاوز تلك الأزمة وحققت معدلات نمو اقتصادي مرتفعه في هذا العام وصلت لـ5.6% وهي واحدة من أعلى معدلات النمو الاقتصادي التي تم تحقيقها في الفترة الأخيرة.

وأكد أستاذ الاقتصاد ونائب المدير التنفيذي لمركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجة، أن هناك مشاركة فعالة بين القطاع العام والخاص في مصر وهو أمر من شأنه المساهمة في تمويل العديد من المشروعات وتوجيه الاستثمارات بشكل أكثر عدالة على محافظات مصر المختلفة، مشيرا إلى أن معدلات النمو الاقتصادي وزيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي يعكس نجاح مصر في إنتاج سلع وخدمات بشكل أكبر بحوالي 5.6%.

وتابع: "مردود ذلك اقتصاديا يتأثر بالنمو السكاني وعدالة التوزيع وهو ما بدأت الدولة بالتحرك تجاهه من خلال التوعية وإيصال الدعم والمبادرات لمستحقيها لتحقيق عدالة التوزيع ومن ثم انخفاض الأسعار وشراء أكبر عدد من السلع والخدمات من قبل المواطنين".