قال الدكتور حسن الصادي أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إنّ حجم الاستثمارات اليابانية في أفريقيا 30%، تتركز في جنوب أفريقيا التي تعد واحدة من أهم الاقتصاديات الموجودة حول العالم.

وأوضح الصادي خلال حواره عبر شاشة extra news أنّ الدول الأفريقية تحتاج من اليابان التكنولوجيا الحديثة وليس الاقتصاديات التقليدية التي كان يتم الاعتماد عليها مسبقا، إضافة إلى الاستثمار الذي يركز على التعاون، ويتوفر ذلك في اليابان بدرجة كبيرة من خلال مشاركتها في المشروعات التنموية للطرق والكباري ومحطات المياه والكهرباء والصرف الصحي، حيث يتم الإنفاق بكثرة في الدول النامية.

في سياق متصل، التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، في يوكوهاما ميتسو أوتشي رئيس جامعة هيروشيما، على هامش انعقاد القمة السابعة للتيكاد.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأنّ رئيس جامعة هيروشيما رحب بالرئيس السيسي في اليابان، مستعرضا أنشطة التبادل الطلابي التي تضطلع بها الجامعة مع مصر، فضلا عن كونه أحد أعضاء مجلس أمناء الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، إضافة إلى المشاركة القائمة بين جامعتي الجلالة وهيروشيما والتي تتعاون بمقتضاها جامعة هيروشيما مع جامعة الجلالة في تشغيل الكليات بها وفقا لنظم التعليم بجامعة هيروشيما.