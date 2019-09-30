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بسبب لهو الأطفال .. إصابة 7 أشخاص في مشاجرة بين عائلتين ببني سويف

بسبب لهو الأطفال .. إصابة 7 أشخاص في مشاجرة بين عائلتين ببني سويف

محافظ مطروح يشيد بجهود مركز بحوث الصحراء في تنمية المحافظة

محافظ مطروح يشيد بجهود مركز بحوث الصحراء في تنمية المحافظة

بعيدًا عن المدرسة.. 3 طرق لدفع المصروفات المدرسية لعام 2019-2020

بعيدًا عن المدرسة.. 3 طرق لدفع المصروفات المدرسية لعام 2019-2020

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باحث سياسي: "الجزيرة" سخرت كل إمكانياتها لخدمة قناة "كان" الإسرائيلية

نجل جمال خاشقجي: لن أقبل استغلال ذكرى والدي للنيل من وطني وقيادتي

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