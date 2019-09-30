أطلقت وزارة البيئة المنظومة الإلكترونية الجديدة لرصد المخلفات بمحافظة القاهرة كمرحلة أولى، وشملت 6 أحياء بالمحافظة، من خلال استخدام تطبيق «DAWAR» على الهواتف لرصد المخلفات لربط المواطنين بالنظام عبر تمكينهم من إرسال صور للمخلفات الموجودة بالشارع إلى الجهات المعنية بإدارة المنظومة ومنها شركات تجميع القمامة المصرح لها فى كل منطقة خدمة للعمل على إزالتها.

"البيئة": تطبيق على الهواتف لربط المواطنين بالنظام واستقبال الشكاوى

وأضافت الوزارة، خلال مؤتمر إطلاق منظومة رصد المخلفات، أن تطبيق المنظومة الجديدة بهذا الشكل يشمل تنمية قدرات العاملين بمنظومة الرصد والمتابعة فى جهاز تنظيم إدارة المخلفات والجهات المعنية من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة وكيفية العمل على سرعة إزالة المخلفات التى يقوم المواطنون برصدها وإرسال صورها عبر التطبيق، ليتسلم المواطن عبر التطبيق صورة حديثة للمكان بعد إزالة ورفع المخلفات.

وأكدت الوزارة أن المنظومة تمثل نقلة نوعية وخطوة غير مسبوقة فى مفاهيم وطرق التعامل مع المخلفات من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع للوزارة، من خلال تطبيقين أولهما خاص بالجهات الحكومية والمعنية، والآخر خاص بالمواطنين والمجتمع المدنى، لمراقبة وإدارة منظومة المخلفات فى 7 محافظات، هى «القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، قنا، أسيوط، الغربية، كفر الشيخ».

وأكدت الوزارة أن المنظومة الرقمية الجديدة تأتى فى إطار توجهات الدولة للتحول الرقمى وتقديم شكل ومضمون جديدين لمنظومة جمع ونقل وتدوير المخلفات فى مصر، حيث تمثل المنظومة الجديدة نقلة نوعية وخطوة غير مسبوقة فى مفاهيم وطرق التعامل مع المخلفات حيث تستخدم أحدث الأدوات الرقمية التى يتم تطبيقها على المستوى الدولى لرصد التلوث وظاهرة تراكم المخلفات فى الأحياء والمدن بما يساهم فى إعادة الوجه الحضارى والجمالى لشوارع وأحياء المدن والمحافظات المصرية.